Simon Richárdot legutóbb Edelényben a Veterán Motorok és Autók találkozóján láthatta - hallhatta a közönség. Fiatal kora ellenére sok év gyakorlás, útkeresés áll mögötte. Erről is mesélt.

- 2005 novemberében láttam napvilágot Miskolcon. Encsen élek, de a tanév közben Miskolcon töltöm időm nagyrészét (a második otthonomban). Nagyon korán, mindössze 6 évesen már megismerkedtem a rap műfajával, amit édesapámnak köszönhetek. Ő akkor még nem tudta, de lenyúltam pár albumot a polcáról és ezek pont Eminem és Sub Bass Monster nevéhez fűződtek. Fogalmam sincs miért pont ezek fogtak meg, de akkor azokat a korongokat hallgatva megváltozott bennem minden. Onnantól csak a hip-hop és rap műfaján járt az agyam. Utazások során is legalább vagy ezerszer pörgettük őket apával és rappeltük a szövegeket. Mondanom sem kell, de az utóbb említett két nagy név példaképemmé vált. Ekkor már kezdett alakulni a saját vízióm: rapper leszek Folyamatosan rappelni próbáltam a zuhany alatt, nagyiék és a keresztszüleim előtt. Akkor még persze csak kezdetlegesen és voltaképp halandzsáztam.

Eltelt pár esztendő

- Olyan 10-12 éves koromban vettem rá magam elsőként, hogy elkezdjek írni saját és értelmes rap szövegeket. Emlékszem, hogy a szobámban ültem és mikrofon nélkül a telefonom hangrögzítőjével vettem fel az első rap számomat. Találtam YouTube-on egy már ezerszer felhasznált (jogtisztaságot meg sem közelítő) zenei alapot, aztán felcsavartam a hangszórót és elkezdtem rámondani a szöveget. El is készült a legelső szerzeményem. Nagyon örültem neki, mert ez nekem sokat jelentett. Ezt el is küldtem a barátoknak, akik nem akarták elhinni, hogy én csináltam. Na, nem is a minőség miatt, mert az iszonyatosan rossz volt. Szerintem csak az volt a fura, hogy csináltam egy rap számot magamtól, amit eddig nem nagyon reklámoztam nekik. Ezt követően készítettem a daloknak nem igazán nevezhető kezdetleges felvételeket. Sokan cikiztek is miatta, mondták, hogy hagyjam abba. Nagyon sokszor megkaptam és meg is kapom máig, hogy rossz vagyok, tehetségtelen és még sorolhatnám a jelzőket. Nem adtam fel, majd 2 évre rá kiforrta magát, de még akkor sem teljesen.

Megjelent 14 évesen a Remény című számom. Ez volt az egyik nagy mérföldkő. Itt már egy jó minőségű mikrofonnal dolgozhattam, amit apukámtól kaptam. Megtanultam magamtól elkészíteni a dalokat, ami meg is hozta a gyümölcsét. Amint megjelent a Remény, nagyon jó visszajelzéseket ért el. Felfigyelt rám rengeteg tehetségkutató műsor is, de mindegyiket visszautasítottam, mert a saját utamat járni nekem mindig is fontosabb volt. Meghívott interjúba a Digi Tv, ami hihetetlen volt. A zenei műsorában kaptam helyet, ahol találkozhattam az eddig csak szintén Tv-ből, vagy médiából ismert sztárokkal. Fel sem fogtam, hogy beszélhettem velük és ők is abba a kamerába jöttek szerepelni, ami engem is vesz.

Három évvel később

- Közben gimnazista lettem. Miskolcon a Lévay József Református Gimnázium tanulója vagyok, emellett kollégista is. Nagyon megszerettem Miskolcot. Pár számom meg is jelent, de csendben voltam… eddig. Dolgoztam és fejlesztettem magam, ahogy telt az idő. Lett idén managerem, majd producerekkel is dolgozhattam. Most nyáron kész lett az első stúdió albumom, ami teljes mértékben az enyém. Talán most sikerült megtalálni magam és a saját stílusomat kialakítani zeneileg, ami ennek a projektnek köszönhető. Az album/kislemez 5 számot tartalmaz. Ebből 3 teljesen pozitív, erős sugallatú, majd 2 mély és erős mondanivalóval rendelkező dal lett. A „Távol” című szerzeményem már megjelenés előtt több, mint 400.000 megtekintést ért el TikTok-on, így bízom benne, hogy tényleg elnyeri az emberek tetszését az album, mely Ich Bin Richey (Én vagyok Richey) címet kapta. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért német a cím. Ezt majd a későbbiekben elárulom. Nem szeretnék túl sok kulisszatitkot elárulni.

Remélem, a pozitív számaim majd a szórakozóhelyek kedvenceivé válnak, és együtt tudunk rá ugrálni a koncerteken. A mély dalok, pedig sokaknak adnak majd lelki támogatást a nehéz időkben - fogalmazza meg reményeit Richey.

Richey egyik száma: