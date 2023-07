Jól szórakozott az egykori valóságshow szereplője, fia társaságában a török tengerparton, ahol kiélvezhették a hatalmas hullámokat, írta instagram posztjában, Szögeczki Ági. Patrick nagyon szeret úszni, az iskolában is napi szinten vízben van, mint írja és most „ki sem lehetett könyörögni” a vízből. A kavicsos partra is fel voltak készülve, hiszen Patricknak szörfös cipőt is vittek magukkal, hogy védjék a lábát, Ági viszont otthon hagyta azt, viszont kárpótolta a víz látványa és hangulata- írta.