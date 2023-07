Korábban már beszámoltunk róla, hogy Rubint Réka találkozott a hangtálterápiával, ami nagyon megfogta és megtetszett neki, így elkezdte tanulni is ezek szakszerű használatát. Mostanra a végzettséget is megszerezte, amelyről az Instagramon számolt be egy posztban. A fotók tanulsága szerint már tartott is hangtálfürdő kezelést másoknak.

Forrás: Instagram/Rubint Réka

„Hiszem, hogy minden értünk van … és minden jel és nehézség egy lehetőség arra, hogy ezen a csodálatos életúton fejlődjünk!!!

21 éve járok légzésterapeutához, akinek nagyon sokat köszönhetek, hogy megtaláltam az önmagamhoz vezető utat … és ennek az útnak most azon szakaszához érkeztem, ahol a HANGTÀLAK varázslatos energiájával találkozhattam Garábon. Az elmúlt hetekben, hónapokban megismerhettem egy csodálatos embert, Kalmár Andreát, akitől rengeteget tanultam!

Amikor pozitív változás történik valakiben , fejlődik, értéket teremt, amely egy pozitív energia … Boldog vagyok, hogy a Hangtálakon keresztül ezentúl én is megoszthatom majd ezt másokkal. Ezzel segíthetem az embereket a továbbfejlődésük útján.

Köszönöm Andrea ezt a csodát!!!

Alig várom, hogy a táborokban, Rozsnyai edzéseken és a hamarosan induló online videótárban megosszam veletek ezt a csodálatos élményt és az itt szerzett tapasztalatokat, tudást!” – írta Réka az Instagram bejegyzésébe.