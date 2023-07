Szikora Róbert az együttes énekese és frontembere, a Csikidám stílus magyarországi megteremtője. Az R-GO 1982-es megalakítása óta hazánk egyik legnépszerűbb zenekara. A formáció 1982 óta 19 nagylemezt és 8 kislemezt adott ki, az együttes nevéhez számos örökzöld sláger fűződik. A mezőkövesdi koncerten fergeteges táncparty, színpompás zenei és vizuális forgatag várt mindenkire. A zenekar előadásában olyan örökzöld ismert slágerek csendültek fel, mint a Létezem, a Ballag a katona, a Szeretlek is + nem is és a Bombázó. A koncerten fellépett Szikora Róbert alapító társa, Környei Attila is, aki több dalban közreműködött.