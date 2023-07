A nyári bulikat követően idén újra telt házra számít a Budapest Parkban, Majka és csapata, mondta Instagram oldalára feltöltött új videójában. Évek óta egymást követő napokon töltik meg a Parkot és reményeik szerint most is így lesz, melyre páratlan színpadi látványvilággal készülnek. Részben a visszajelzések alapján viszont limitálják a létszámot, ezért előző nap is, szeptember 8-án is mindenkit megtáncoltatnak – mondja a rapper videójában.