Vajna Tímea nem adja fel, továbbra is harcol azért, hogy édesanya legyen Andy Vajna özvegye ötödször is belevágott a lombikprogramba, minderről folyamatosan tájékoztatja a követőit a közösségi oldalán. Ha minden jól alakul, teljesülhet Vajna Tímea álma, de ehhez hatalmas önuralomra van szükség - írta meg a Blikk. A lap szerint Tímea a napokban már a kórházból jelentkezett be, ugyanis a mesterséges megtermékenyítés következő fázisába ért: jöhet a petesejt-beültetés. „Fájdalmas és lelkileg megterhelő, de – sajnos – 40 éves lettem. Később szívesen mesélek a tapasztalataimról, hogy erőt adjak másoknak” - írta a híresség a 24 órán át elérhető Instagram-történetében.