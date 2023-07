Gergő szerint a zene érdeklődése az 1970-es, a miskolci évekig vezethető vissza, amikor a lakótelepen egy kazettás magnó mellett próbálgatta hangját. Ma már 12 év közös munka áll mögöttük a különböző fesztiválok színpadain és remélik még sokat zenélhetnek együtt. Gergő sokáig ötvösként dolgozott és csak másfél évtizede kóstolt bele a rocksztár életstílusba – hangzott el a riportban. Pataky Attila nem szerette volna befolyásolni fia életét, de örült, amikor az ötvösséggel felhagyva zenélni kezdett.

Pataky Attila nagyobbik fia gyakorlatilag beleszületett a zenészi létbe. És Gergő számára is egyre egyértelműbbé vált az évek alatt, hogy egy rocksztár vére csörgedezik az ereiben. A közös fellépések mellett saját zenekart is alapított, amely Pataky művek néven lett ismert. A két rockzenész kapcsolatát az erős szenvedély uralja, minden megélnek, az örömöt és a bosszúságot is és ki is mondják - állítják.

Pataky Attila már nyugodt, hogy lesz, aki tovább folytatja útját – zárult a TV2 riportja.