A Kék a szívem című dal egyszerre szól az autizmussal élőkről és az érintettekhez, hogy ezzel támogassák az elfogadást, és segítsék megérteni, hogyan láthatják a világot az autizmus spektrumzavarban érintettek. A dalhoz videóklip is készült. Egy autista fiú ül az iskolai szünetben az osztályteremben, és a fülhallgatóján keresztül zenét hallgat – így kezdődik Rúzsa Magdolna és Szakács Gergő közös dalának klipje.

A cél: bemutatni

A Kék a szívem szövege és a kisfilm is azt kívánja megmutatni, hogy az autizmus spektrumzavarral élők akár egészen másként is láthatják a világot, különbözőségeink ellenére azonban megérthetjük és elfogadhatjuk egymást.

Régóta érzem fontosnak, hogy támogassuk az autizmussal élőket, és amikor megérkezett a felkérés, hogy énekeljük el duett formájában a dalt, ami egy kicsit róluk is szól, gondolkodás nélkül vállaltam. Remélem, hogy ezzel is tudunk segíteni, hogy egy kicsit megértsék és jobban elfogadják a spektrumzavarral élőket

- mondta Rúzsa Magdolna.

Sokakat érint

Az autizmus Magyarországon körülbelül minden 15. családot érinti, azaz országszerte megközelítőleg 160 ezer embert. A szám magas, ennek ellenére még mindig rengeteg tévhit kering, ezzel nehezítve a spektrumzavarral élők integrációját. Ez a dal azzal a céllal született, hogy az elfogadás és megértés fontosságának üzenete azokhoz is eljusson, akik eddig esetleg még nem találkoztak az autizmus ügyével.

Rengeteget kutattam az autizmusról, hogy dalamokká tudjam konvertálni azt a tudást és érzéseket, amelyeket magamba szívtam a spektrumzavarral élők kapcsán. Gyerekkorom óta érzékenyítve vagyok az elfogadásra, így kiemelten fontosak számomra az olyan kezdeményezések, amelyek segítik a speciális szükségletű emberek társadalmunkba való beilleszkedését. Bízom benne, hogy a dal létrejötte által láthatóbbá válik ez az egyébként rengeteg embert érintő téma. A dal hangszerelése Somogyvári Daninak köszönhető, a dallamokban rejtőző tartalmat pedig Molnár Csaba FuraCsé segítségével formáltuk szavakká

- tette hozzá Szakács Gergő, a dal szerzője.

A Kék a szívem című dal premierje június 15-én a Rádió1, Balázsék reggeli műsorában kapott helyet. Azóta a dal és a videóklip már Youtube-on is megtekinthető, június 16-án pedig Spotify-on, valamint Apple Music-on is elérhetővé válik.

Az előadók emellett számos extra tartalommal is készülnek saját TikTok és közösségi média csatornáikon az érdeklődőknek.

Az autizmust feldolgozó dal ötlete az Együtt az Autistákért Alapítvány vezetőjétől, Gubcsó Balázstól származik. Ő kérte fel társproducernek Takács Ákost, az M15 Project vezetőjét.

Videóklip lett belőle

A közös munka eredménye a dal és a videóklip is. A videóklipben szereplő iskolás fiút Attila, az alapítvány tavaszi SütiKék kampányának egyik arca alakítja. A filmet a Final Productions csapata készítette. Az Együtt az Autistákért Alapítvány a napokban zárta le két hónapon át tartó SütiKék elnevezésű edukatív és egyben adománygyűjtő kezdeményezését, amelynek egyik fő célja az autizmussal kapcsolatos tévhitek eloszlatása volt. A rendkívül sikeres kampány ideje alatt partnerei segítségével közel 30 ezer süteményt értékesített az alapítvány. A kezdeményezésből befolyt összeggel fiatal autista tehetségeknek nyújtanak segítséget. Az alapítvány idén már második alkalommal indította el AUTTALENT tehetséggondozó programját, melynek célja, hogy autista fiatalokat segítsenek tehetségük kibontakoztatásában, valamint integrációjukban.

A videóklip: