A közelmúltban tartották meg a Rock 50 Fesztivált Miskolcon. „Ötven éve, hogy az ország minden tájáról érkezett több, mint húszezer néző előtt a diósgyőri stadionban megkezdődött Magyarország és Közép-Kelet-Európa első rockfesztiválja Miskolcon. A magyar Woodstock néven elhíresült fesztivál most, ötven év múltán újra életre kel. Az akkori fellépők közül már nem mindenki lehet jelen az idei év legnagyobb rock ünnepén. De a nagy rock generáció tagjai most is – fenn az égben és lenn a földön – együtt ünnepelnek. Színpadon a kor legnagyobb sztárjai talán utoljára így együtt” – írták a szervezők a rendezvény kapcsán.