Újabb látványos fotókat posztolt a hazai fitnesz nagyasszonya, Rubint Réka az Instagramon. Horvátországból jelentkezett be az alakreformtáborára felhívva a figyelmet, de azt is hashtagelte, hogy napimádó, és nyári gyerek. Tény: a színe is nagyon rendben van Rékának, de mással sem igen van baj…

Forrás: Instagram/Rubint Réka

A fürdőruha igen csak sokat mutat a fantasztikus alakjából, amelyet a rajongói sem győznek dicsérni.