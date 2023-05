Johnny Depp már akkor belopta magát a franciák szívébe, amikor majd két évtizede elvette feleségül az ünnepelt gyereksztárból színész/énekesnővé vált Vanessa Paradist, a 20 millió dolláros Dior-szerződés és a nyitófilmmel való visszatérése is ékes bizonysága az itteniek rajongásának. Az azóta már különvált sztárpár lánya, Lily-Rose Depp már korán belekóstolt a színészetbe, évek óta visszatérő vendég a Croisette-en. Idén az Idol című filmben alakít popsztárt, aki idegösszeomlás miatti kényszerpihenő után szeretné újraéleszteni a karrierjét.

Lily-Rose Depp

Fotó: AFP

Az Idol a zeneipar kulisszatitkaiba, a futószalagon gyártott, majd végsőkig kizsigerelt popsztárok életébe avat be bennünket, de túl sok újat már nem tud mondani erről a témáról, különösen, hogy annyi sztár felemelkedését és bukását láthattuk az elmúlt évtizedekben, elég csak Michael Jacksonra, Whitney Houstonra vagy Britney Spearsre gondolni. Az Idol egyetlen igazi erénye Lily-Rose Depp alakítása, szépségéről nem is beszélve. A Chanel arcaként is híressé vált színésznő nem sokat bíz a fantáziára, szexisebbnél, szexisebb szetteket váltogat, de a férfiközönség nagy örömére a meztelen jelenetekben sem tűnik éppen szégyenlősnek.

Illusztris szereplőgárda

Wes Anderson filmről filmre csodálatosabbnál csodálatosabb látványvilágokat teremt, mindig más-más környezetbe és kerettörténetbe helyezve kedvenc, többnyire visszatérő színészeit. Olyan részletgazdag és ötletes világokat teremt, hogy órákig elnézegetném a képeit, de sajnos a képekhez írt történetek már korántsem olyan lebilincselőek.

Tom Hanks, Scarlett Johansson, Wes Anderson rendező és Jason Schwartzman új filmjük bemutatóján Cannes-ban

Fotó: AFP

Néhány jó poén, szellemes részlet, de az idei versenyben szereplő Asteroid City esetében kevés ahhoz, hogy érdekes tudjon maradni a játékidő végéig. Marad tehát az ötletes berendezésben és az illusztris szereplőgárdában való gyönyörködés, mégis pont ezek miatt kihagyhatatlan. Az Asteroid City ezúttal egy színházi keretbe helyezett történet, ahol egyszerre láthatjuk, mi zajlik a színpadon, azaz az 1955-ben az arizonai sivatagban épülő kisvárosban, ahol lázasan folyik az idegen lények utáni kutatás és az ottlakóknak a szeme sem rebben a kísérleti atomrobbantásoktól. A kulisszák mögött pedig a mindezt a színre álmodó és alkalmazó színdarabíró és színházi személyzet életébe nyerhetünk bepillantást.

Cannes, 2023. május 24.