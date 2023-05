„A Bükki Csillagdában járva találtam igazolást a laposjupiter- és laposszaturnusz-hívők érveire. A bizonyítékok mögöttem, a falon lógva láthatók", posztolta Facebook oldalán néhány órája Dolak-Saly Róbert.

A humorista vicces bejegyzését rövid idő alatt több mint 1100-an lájkolták, és jó sokan kommentelték is. „Akkor most a bolygók ilyen kicsik vagy Ön ilyen nagy? És ha ilyen nagy, össze tud zsugorodni az emberek között járva? Vagy az óriások között tett látogatást?", kérdezi nem kevésbé viccesen az egyik kommentelő. És sorolhatnánk a sziporkákat tovább: „Ezek lógós bolygók. Ezért én már kiskoromban is Naprendszerváltó akartam lenni", "Ezek szerint voltak ott bolygászok is. Néhányukat a holdászat is érdekli, de a többségüket az izgatja, hogy a bolygó hollandol." „Az élet lapos oldala....". „Naftalin - Boborján Ernő! Felülmúlhatatlan vagy! Imádlak", írja egy kommentelő utalván a humorista munkásságára: Dolak-Saly Róbert többek között az angol abszurd humort művelő L’art pour l’art Társulat oszlopos tagja volt. Főbb karakterei: Pandacsöki Boborján, Parittya Setét Antal, az „öreg”, Naftalin Ernő és Leopold.

A Bükki Csillagda oldala is megemlékezett a híres vendégről:

„Nézzétek csak, ki járt nálunk?! Nagy örömünkre Dolák-Saly Róbert és kedves családja látogatott el hozzánk" – írták bejegyzésükben. Amit aztán az egyik vendég szintén stílusosan kommentelt: „A Bükki Csillagda eddigi legnagyobb észlelése ez, szerintem!"