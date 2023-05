Csézy magas ágyást készít, palántát ültet, sőt egy különlegesen termő növényre is felhívta a figyelmet: a krumplicsomra.

Állítólag a bokros növény az ágain paradicsomot, a gyökerén pedig burgonyát fog majd teremni az énekesnő számára. Kíváncsisággal várjuk a fejleményeket!

Addig is akad munkája bőven a művésznőnek, hiszen alkotó énjét nem csak az éneklésben éli ki, hanem a ruhatervezésben is. Egy elegáns, egyedi kalocsai hímzéssel ellátott tüllszoknyás darabot mutatott be követőinek kollekciójából.