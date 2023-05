Ahogy már jeleztük néhány napja: nem hagyja tovább „koplalni” rajongóit Vajna Timi és ismét aktivizálta magát a közösségi médiában, melynek köszönhetően több izgató képsorozat is felkerült az Instagram oldalára.

De mind közül a legforróbb talán az, amelyet Mexikóból, egészen pontosan Los Cabosról posztolt! A képeken a tengerpart homokjában fekve pózol és nem volt rest az egyébként is alig valamit takaró bikinitől is megszabadulni és megnapoztatta a kebleit is.

Igazi tűzforró sorozat, íme: