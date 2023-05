„Nézőszám csúcsok, teltházas koncertek, életre szóló élmények! Röviden, tömören így is lehetne jellemezni a Hooligans és Road zenekarok nemrég véget ért közös tavaszi Sötét arcok, fényes éjszakák, azaz S.A.F.E. nevű turnéját. Csakhogy erről röviden, tömören nem igazán érdemes beszélni!” - írja közösségi oldalán a Hooligans. „Ugyan mindkét csapat töviről-hegyire körbejárta már önállóan az országot az elmúlt jó néhány évben. Viszont most először fordult az elő, hogy ilyen egy nagyszabású közös turné keretein belül, egyesítve erőiket és rajongóikat, vállvetve indultak koncertkörútra, ami már önmagában is eléggé izgalmasnak hangzott!”

Az izgalmi faktor a számok tükrében fokozódott

„Ezen a tavaszi turnén elkopott összesen 119 darab gitár- és basszusgitár húr, 212 darab pengető, valamit 88,5 pár dobverő és 31 dobbőr. Az országjáráson 8 darab teherautó és kisbusz kísérte a produkciókat, amelyek összesen több mint 20 ezer kilométert futottak. Ez idő alatt megmozgattak több mint 20 tonnányi rakományt állomásonként és átlagosan körülbelül 40 főt, vagyis a produkciók technikai kiszolgáló személyzetét és a fellépő zenészeket is. Ők persze együtt, további izgalmas fogyasztási adatokat produkáltak! Számításaink szerint ugyanis elfogyott 3108 szelet pizza, 824 darab kis dobozos üdítő, körülbelül ugyanannyi liter szénsavas és mentes ásványvíz vegyesen, emellett majdnem 11 liternyi kávé és ugyanennyi tálca energiaital” – számolt be a rock zenekar.