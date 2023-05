A Csokko immáron két hete vezeti a magyar YouTube felkapottjait; és lassan eléri a 2 millió lejátszást is. Hamarosan új dalokkal jövök, addig is pörgessétek még – kérte rajongóit közösségi oldalán az énekes, aki egy szmájlival azt is jelezte, hogy hálás.