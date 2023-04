Az egykor hazánkban is népszerű Zsákbamacska március 13. óta ismét a magyar nézőket szórakoztatja a TV2 televíziócsatornáján. Új köntösben tért vissza az eredetileg amerikai formátum, amely jelenleg is nagy sikerrel fut Németországban, Görögországban, Franciaországban és Törökországban is. A Zsákbamacska eredeti címe az angol Let’s Make a Deal, ami magyarul annyit jelent: kössünk üzletet. Így a játékszabályok is a szlo­gen jegyében zajlanak, azaz a műsorvezetők állandóan alkukat kötnek a játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják. A játék a szerencsén, a gyors és jó döntéseken múlik. A hazai verzió – akárcsak az amerikai – egyik különlegessége, hogy a játékosok jelmezben érkeznek, így kinézetük és perfor­mance-aik nem kevés derültséget okoznak a stúdióban.

Tiszaújvárosi siker

Bóta Bettina Tiszaújvárosban él a családjával, illetve ott is dolgozik egy multinacionális cégnél mint production planner, azaz termeléstervező. – A játékba kerülésem nagyon érdekesen alakult, mivel magába a műsorba nem én jelentkeztem, hanem egy felkeresés által jutott el hozzám a Zsákbamacska híre, amire érdeklődéssel figyeltem fel – idézte fel a boon.hu-nak. Hozzátette: még gyerekkorából emlékezett a Rózsa Gyuri bácsi által vezetett játékra, amit ha lehetősége adódott, izgalommal nézett meg.

– Emlékszem, nagyon szerettem a műsorban a sok színes borítékot, amikben nem lehetett tudni, hogy mi lapul. Vonzanak az új dolgok, alapvetően egy nyitott személyiségű embernek tartom magam, illetve bakancslistás volt egy ilyen vagy ehhez hasonló műsor kipróbálása is, és úgy voltam vele, hogy miért is ne éljek a lehetőséggel – újságolta az újdonsült nyertes. Azt is megosztotta, hogy ennek fényében elment a válogatásra.

– Nagy örömömre szolgált, mikor visszahívtak, hogy bekerültem én is. A spanyoltáncosnő-jelmez, amit választottam, zsigerből jött, hiszen közel 8 éve a salsa és bachata szerelmese vagyok, egyszerűen imádok táncolni, illetve maga a jelmez és a beöltözés részét szintén jó bulinak tartottam ehhez a műsorhoz, és vártam nagyon a forgatást – emlékezett vissza.

Arra is kitért, hogy az elején nagyon izgult, hiszen eddig sosem szerepelt semmilyen ilyen jellegű műsorban, így nem tudta, mire számítson, de Bettina szerint mindenki nagyon kedves és vicces volt, sőt amint a két műsorvezető belépett, azonnal oldották a hangulatot is.

– Örültem, hogy nem egyedül játszottam végül, egy nagyon kedves lány, Bernadett volt a társam a játékban, akivel nagyon egymásra voltunk hangolódva, és úgy gondolom, mindketten határozott döntésekkel mentünk előre, ami meghozta a gyümölcsét – idézte fel. A friss nyertes szerint egy szuper élményben volt része, és megint megtapasztalhatta azt az érzést, ami örök igazság szerinte ez élet minden területén, hogy aki mer, az nyer. Bettina, aki jógagyakorlatot végeztetett Majkával a műsorban, a Húzz innen! játékkal nyert, 655 ezer forintot, majd a fődíjjátékkal: 1 milliót.