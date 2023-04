Hétfőn kezdődött meg a Szerencsekerék negyedik évada. A TV2 legendás, rendkívül népszerű vetélkedője vadonatúj részekkel tért vissza a képernyőre. Az új széria epizódjai, - amelyek ráadásul egy újdonságot is tartogatnak a játék menetét illetően, - a szokott módon mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást ígérnek Kasza Tibor műsorvezetésével. Az első adásban egy miskolci játékos szállt ringbe a nyereményért. A 2021-ben megújult formában visszatért Szerencsekerék immáron 3. évada a nézők kedvence, és a műsor sikerét bizonyítja a nemrégiben elnyert szakmai díj is, amelyet a Televíziós Újságírók Díjának gálaestjén ítéltek oda a 2022 legjobb vetélkedője kategóriában a Szerencsekeréknek.

Falucskai Mihály

Forrás: TV2

Az adásokban az új szériában is 2 civil versenyző és 1-1 sztár teszi próbára a tudását és a szerencséjét. Emellett pedig most is lesz olyan este, amikor a csapat minden tagját ismert arcok alkotják.A negyedik évadban többek között olyan sztárvendégekkel találkozhatnak a nézők, mint: Görög Zita, Szorcsik Viki, Csisztu Zsuzsa, Bódi Sylvi, Kamarás Iván vagy Hajdú Péter. A felhőtlen szórakozás mellett hatalmas a tét, hisz többmilliós összegek forognak kockán a Szerencsekerék fődíj játékában.

Hatalmas élménnyel lett gazdagabb.

„A Miskolci Hivatásos Tűzoltóságra érkezett megkeresés, hogy lehetőség van tűzoltóknak játszani a Szerencsekerék című műsorban” – újságolta a boon.hu-nak Falucskai Mihály. Hozzátette: tizenhat éve hivatásos tűzoltó, kilenc éve pedig már szerparancsnok. „A jelentkezésem után hívtak a Tv2-től egy elbeszélgetésre, majd egy személyes castingra, Budapestre és ezután értesítettek, hogy tetszett a bemutatkozásom így bekerültem az adásba” – mondta. Azt is elárulta, hogy a felvétel egy vasárnapi napon volt.

„A szerkesztők szuper jófejek voltak, mindenki rugalmas volt. Érkezés után fodrász, smink, majd öltöző, ahol a stylist segített a ruha kiválasztásában. Hihetettlen háttérmunka folyik egy adás alkalmával és nagyon profi a csapat” – árulta el. Azt is megosztotta, hogy nem csak találgattak azzal kapcsolatban, hogy ki lesz a sztárvendég. „Mi a csak az adás megkezdésekor szembesültünk vele, addig csak találgattunk, hogy vajon ki lesz majd, végül Hajdú Péterrel játszottunk és Kasza Tibi nagyon jó fej volt, igazi poéngyáros, és intelligens műsorvezető” – mutatott rá.

Azt is elárulta, hogy nagyon jól érezte magát ebben a színvonalas műsorban. „Sajnos nem sikerült a fődíj játékba bekerülnöm, de nyertem egy tárgynyereményt, és egy fantasztikus élménnyel gazdagodtam” – húzta alá.