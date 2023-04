ByeAlex közösségi oldalán jelentette be, hogy ő is részt vállalt a BSW zenekar legújabb dalában, a Hajnali 2 című számban és a videoklipben is szerepel. Ez március végétől megtekinthető a YouTube-on itt. Azonnal átvette a nézettségi listavezető helyet. Még a dalszöveg első sorát is idézte: Havazik, puha ez a felhő…, amiből még nem sejthető, hogy egy éjszakai mulatós témát dolgoz fel.