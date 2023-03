Elképesztő amit a Ryanair művel az utasokkal..

Foglaltunk egy jegyet Barcelonába, és a visszaútra rossz indulási időpontot adtak meg. Reggel 08:40 szerepel a jegyen ,de valójában este 8:40kor indul a gép.. Reggel 6kor keltünk és a reptéren közölték velünk, hogy csak este megyünk. A Ryanair helyi irodájában pedig elkezdtek hazudozni, hogy megváltozott az indulási időpont, és hogy küldtek e-mailt. Mondtam nekik hogy ez kamu, nem kaptunk semmilyen e-mailt, sőt a telefonszámom is megkellett adni a foglaláskor, tehát arra is küldeni kellett volna értesítést, ha változik az időpont. Meg amúgy is teljesen életszerűtlen, hogy véletlenül pont 12órát késik egy gép.