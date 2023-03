„23 évesen pontosan 22 évvel ezelőtt. Akkor is épp úgy tele voltam tervekkel, ötletekkel és azzal a hatalmas energiával, lendülettel, amivel most is. A Réka energia ÖRÖK” – írta bejegyzése mellé Rubint Réka az Instagramon. A posztban négy fotót osztott meg múltjából, amelyek eddig nem nagyon kerültek nyilvánosságra.

A rajongók egészen odavannak a képekért, dicsérik Réka alakját, kitartását, és többen azt is jelzik, hogy legalább ennyi ideje követik őt, illetve edzenek az ő instrukciói alapján.

Negatív komment is megjelent, „Inkább nem mondok semmit, de a csinosság nem itt kezdődik!!!” írta ez egyik idősebb hölgy, akit többen is lehurrogtak.

Mi inkább nem foglalunk állást, de azért a bikinis fotóra külön is felhívjuk a figyelmet, főleg, ami a felső részét illeti a ruhadarabnak...