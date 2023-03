Országjáró turnén vesz részt az Anna and the Barbies együttes, melynek két tagja Pásztor Anna énekes és öccse, Pásztor Sámuel gitáros, énekes a mezőkövesdi fellépés előtt lebbentett fel egy-két kulisszatitkot az új lemezről, a fellépésekről, a múltról, jelenről és jövőről.

– A zenekar 19 éves az idén, és úgy érezzük az új lemez kapcsán, hogy ténylegesen „nagykorúsítottuk magunkat”, ez a dalokban és a színpadi munkánkon is meglátszik – mondta Pásztor Sámuel. – Úgy vághattunk neki ennek a turnénak, hogy azt mondhatjuk, mindent megcsináltunk, minden rendben van szakmailag. Ez egy érett anyag és azt látjuk, hogy a közönségünk is így fogadja és értékeli. A mostani koncertsorozat egy igazi „best off” turné, amely természetesen az új album több számával bővült.

Fotós: Barta Imre

A zenekar nyolcadik stúdióalbuma az „Adj Király Katonát!” címet kapta.

– Az albumcím, illetve a címadó dal egy felszólítás, verbuválás egy olyan „békés háborúra” amivel az ember jussát követeljük vissza – emelte ki Pásztor Anna. – Azt, hogy békében, nyugalomban, szeretetben és igazságban élhessünk, nekünk ennek a közvetítésére a zene adatott meg. Úgy gondolom, hogy a koncertek képesek a világ megszépítésére arra az időre biztosan, amíg ott van a közönség. Mi hiszünk abban, hogy minden ember a művészet része, mi pedig a zene által segítünk nekik abban, hogy lássák, átéljék az univerzum gyönyörűségeit. Az album egy tipikus „Akarsz róla beszélni?” hangvételű lemez lett, ami az emberi psziché és a lélek legmélyéről íródott.

– Minden albumunknak megvan egyfajta zenei vezérfonala ez a mostani kifejezetten klasszikusan rockos lett – tette hozzá Pásztor Sámuel, aki a következő hónapokról is szót ejtett: – Az elmúlt hetekben sokat nyilatkoztunk, amit szeretünk, de mi zenészek vagyunk, akik imádnak játszani, az a mi világunk. Nagyon vártuk már turnét, ha az országjárással végzünk nyáron jönnek a fesztiválok, majd ősszel egy akusztikus, beszélgetős jellegű turnéban gondolkodunk.

Fotós: Hegyi Julia Lili

Az Anna and the Barbies jövőre lesz 20 éves, kíváncsiak voltunk arra is erre milyen durranással készül a zenekar.

– Eszembe jutott egy számomra kedves történet, ami nem most kezdődött, de most is tart – mondta Pásztor Anna. – Tavaly vettem egy cipőt, a dobozára az volt írva, hogy „ez lesz az én évem”. Annyira megtetszett, hogy kitettem a szobába és idén sem voltam hajlandó levenni a helyéről. Gondoltam ez az év is legyen az én évem: szívem szerint mindenkinek küldenék egy ilyen dobozt, hogy higgyenek benne. Én hiszek benne, sőt, jön 2024, amikor 20 éves lesz a zenekar akkor az is az lesz. Elértük ezt a szép számot és most úgy érezzük magunkat, hogy túl vagyunk a nagykorúságon, a botladozáson, a hisztin, mindenféle kamaszkori problémán. Felnőttek lettünk, megvan egy olyan repertoárunk, amit bármikor letehetünk az asztalra. Tehát a jövő év lesz az, amikor ezt a 20 évet összefoglaljuk és megmutatjuk egy koncertsorozat keretében. Ennek az évnek a végén az akusztikus egy kicsit „lecsendesíti” a zenekart, aztán jövőre kitörünk, mint egy vulkán!