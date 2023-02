Tujázott egy fiatal az egyik miskolci villamoson, vagyis felállt az ütközőre és úgy utazott, számolt be róla a Tények. A helyiek szerint gyakran kapaszkodnak fel a villamos hátuljára az utóbbi időben. Ez azonban a szakértők szerint tilos, mert nemcsak magukat, másokat is veszélyeztetnek ezzel. A sofőrök tehetetlenek, ez a rész ugyanis nekik holttér, tehát nem is látják, ha valaki felkapaszkodik a villamosra.