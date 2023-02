Készül egy közös dal az 1AM-mel és Nagy Bogival, ami most bekerült a Dal 2023 mezőnyébe - számolt be róla közösségi oldalán Pál Dénes. A címe: Eljátszottam. A fiatal borsodi énekes reményét fejezte ki, hogy "ti is sokszor eljátsszátok majd a különböző zenemegosztókon."