A napokban tartotta aktuális Alakreform táborát Rubint Réka, amelyen – február lévén – egy farsangi bált is tartottak, melyen kiemelt figyelmet kaptak a mesehősök. Így a vármegyénkből származó fitnesz lady is egy mesehőst választott a jelmezéhez, igaz nem éppen egy pozitív karaktert. Ugyanis a 101 kiskutyából Szörnyella de Frásznak öltözött be, a kinézetét pedig meg is örökítette gyorsan a mosdó tükrében, amelyet azonmód fel is töltött az Instagram oldalára, nagy sikert aratva a követői sorában.

Egy másik posztban azt is bejelentette, hogy a következő Alakreformtábort március végén vármegyénkben, a Minaro Hotel Tokajban tartják majd, ahová családokat, gyerekeket is várnak.