A saját dal- és könyvírásra fordítja majd felszabaduló idejét a sikeres mentor, akinek négy alkalommal győzött a mentoráltja a tehetségkutatóban.

„Mostanra gondolom többen is találkoztatok a hírekkel, miszerint idén az X-Faktor elmarad. Ez így igaz; nem lesz idén” – erősítette meg közösségi oldalán ByeAlex. „Nem véletlenül volt már a mondandóm tavaly a műsor végén is tulajdonképpen egy búcsú. Már év végén is jeleztem a csatorna felé, hogy elfáradtam. Részemről a hat évadot komolyan vettem, rengeteg slágert írtam meg ez idő alatt. Utat mutattam sok fiatalabbnak és négyszer győztem is a versenyzőimmel. Úgy éreztem, hogy nincs bennem több, pihennem kell a műsortól, el kell tőle köszönnöm. Ugyan nem lustálkodtam a hat év alatt sem, mégis a 2020-as évem volt a legtermékenyebb zeneileg, pont az, amikor nem volt X-Faktor a covidhelyzet miatt. Ezt észre kell vennem. Az RTL biztosan sikerre viszi majd az új műsort is és a faktornak is jót tesz majd egy kis pihenő. Én részemről úgy gondolom, hogy egy olyan progresszív zenei reality-t készítettünk a hat év alatt, ami az őrültségei ellenére megreformálta a tehetségkutatók történelmét itthon.”