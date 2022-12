Ebben az évben már nyolcadik alkalommal fogtak össze hazai közéleti személyiségek, sportolók, előadók és zenészek, köztük a Hooligans, a Dorko-val a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutya képzése támogatására. A hírességek, többek között a zenekar két tagjai is vállalta, hogy a Loyalty is Royalty jótékonysági kampányban meghirdetett termékekben fotózkodnak és a képet kiposztolják a közösségi oldalukra.

„Az elmúlt években 80 vak ember életét sikerült megváltoztatnunk, de Magyarországon még ma is 97 látássérült vár vakvezető kutyára. Segíts velünk te is a Loyalty is Royalty termékek megvásárlásával” – kérte közösségi oldalán a Hooligans.

Hosszú a várólista

„A Loyalty is Royalty kampány 2015-ben indult azzal a nemes céllal, hogy minél több Magyarországon élő látássérült ember mellé kerülhessen egy hűséges segítőtárs. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kiképző kutyaiskolájánál a várólista rendkívül hosszú. Ezeknek a négylábú segítőtársaknak a kiképzése magas összeggel jár, valamint nincs is garancia arra, hogy végső soron alkalmasak-e vakvezetésre. Többek között ezért is tartottuk fontosnak a Dorko márkánál, hogy zászlónkra tűzzük a várakozási idő csökkentését és közös propagandával felhívjuk a figyelmet a kutyaiskola szerepére. A Loyalty is Royalty kampánynak köszönhetően nemcsak sikerült megduplázni a kiképzett vakvezető kutyák számát 8 év alatt, de minőségi fejlődésen is keresztül ment a központ, ami az oktatók munkáját segíti” – olvasható a dorko.hu oldalon.