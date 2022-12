Szeptemberben hirdették meg a Miss Hungary Szépségverseny előválogatóját, ahol kiválasztották a 26 legszebb lányt, köztük a Gere Bernadettet is tini kategóriában. Ezt követte egy ötnapos fotótábor, ahol rengeteg kép készült a csinos hölgyekről. Innen egyenes út vezetett a döntőbe, melyet december 11-én Budapesten, az Aquaworld Hotel Amazonas dísztermében rendeznek meg.

Gere Bernadett még csak 16 éves. Jelenleg cukrásznak tanul Miskolcon. Az ágazati vizsga előtt áll, amire nagyon készül a Miss Hungary Szépségverseny mellett is.

Gere Bernadett a BOON.HU vendége volt.

Hogyan készül? Mit vár a versenytől? Kérdeztük a bükkábrányi lányt.

- Mivel lesz fürdőruhás rész is, a konditermi edzést nem hagytam abba. A testre most jobban fókuszálni kell a kis-és nagyestélyi ruhák miatt is. Az étkezésre eddig is nagyon oda kellett figyelnem, mert nagyon sok ételallergiám van - mondta Bernadett.

Mentálisan nem készül külön a megmérettetésre, nagyon örül, hogy bejutott a döntőbe.

A tini és a felnőtt kategória nem sokban különbözik egymástól. Náluk kiskirálynőt és hercegnőket választanak, de ugyanúgy megmutatják magukat kis- és nagyestélyiben, valamint fürdőruhában is, mint a "nagyok".

Nem áll messze tőle ez a világ

Először másfél évesen indult szépségversenyen, 2017-ben második lett. Évek óta modellkedik.

Az iskola mellett is sikerült megoldani, hogy megvalósítsa álmát.

- A versenyek hétvégén vannak, eddig mindig sikerült előre megtervezni, hogy felkészülhessek és ott lehessek a versenyeken. Az edzések beleférnek az időmbe iskola után is. A szüleim mindenben támogatnak, nagyon büszkék rám, aminek nagyon örülök. Nagyon hálás vagyok a barátaimnak is.

A cél a győzelem!

- Nagyon szeretném megnyerni a versenyt, nyilván mindenkinek ez a célja, aki elindult. Szeretném folytatni, még nagyobb versenyeken megmérettetni magam, akár belföldön, akár külföldön is.

Vannak hosszútávú tervei is. Jelenleg cukrásznak tanul.

- Szeretnék saját cukrászdát nyitni azoknak az embereknek, akik ugyanúgy ételallergiával küzdenek, mint én. Ők is tudjanak ugyanúgy étkezni, mint bárki más, és ne úgy nézzenek egy sütire, hogy "tényleg nagyon jó, de nem ehetem meg". Nekem 15 féle ételallergiám van, pontosan tudom, mit éreznek.

Gere Bernadett.

Forrás: Miss Hungary

A Nemzeti Szépségverseny, a La Burrata Mozzarella Miss Hungary 2022-es döntőjét december 11-én Budapesten, az Aquaworld Hotel Amazonas dísztermében rendezik meg. A szépségversenyt színes programok, Freelusion Show, Dinasma Design bemutató kíséri majd. Számos fellépő mellett a 26 tagú mezőny több tourral mutatkozik be, kis és nagy estélyiben, valamint fürdőruhában mutatják meg magukat a lányok. Ezúttal a Miss Hungary karitatív célt is kitűzött maga elé: a Kéz a kézben alapítvány által segített autista gyermekeket fogja támogatni adományával.

