- Már annak is nagyon örülök, hogy idáig eljutottam, mert még soha nem voltam szépségversenyen sem, ahogyan fotózáson sem – nyilatkozta szerkesztőségünknek a 19 éves Cintia, aki a Miskolci Egyetem elsőéves hallgatója. - Számomra már ez is nagy öröm, és kíváncsian várom a budapesti döntőt – tette hozzá.

Cintia azt mondta, hogy rengeteget tanult most a versenyen és a fotózásokon is. – Volt egy egyhetes fotótábor is Hajdúszoboszlón, ahol nagyon sok fotó készült rólam, sok segítséget kaptam ahhoz is, hogy mi az, ami előnyös számomra, és bevezettek minket a modellkedés világába.

- Nagyon fontos a pozitivitás és a kisugárzás, én általában mindig mosolygok az emberekre – ez a titka Cintia szerint a sikernek. - Először is meg kell elégednie magával az embernek, mert csak így lehet pozitív kisugárzást adni a többiek felé is. Mindenki elégedetlen valamivel saját magán, nekem is van ilyen, de én nem szeretnék semmin változtatni, megelégszem a külsőmmel.

Juhász Cintia gyógypedagógiát tanul, és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben is, később magánvállalkozóként.