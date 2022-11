„Unom azokat a videókat, amelyek semmiről nem szólnak. Kétszer még megnézem, hogy kavargatod a kávédat, de köszönöm többször nem.” – reflektál Luca a social media felületeken divatos tartalmakra. A mostani közösségimédia-trendekkel ellentétben Luca nem a felszínen mozog, szerinte a pop zenében is fontos az őszinteség, és ezt az irányt legújabb klipjében is képviseli. A fiatal énekes egyfajta ellenkultúrát képvisel a pop zenében, hiszen saját szerzeményeiben mindig őszintén tárja fel azokat az érzéseket is, amelyekkel kevésbé találkozunk a népszerű online tartalmakban. „Olyan témákról, eseményekről tudok csak dalt írni, amelyek kiváltottak belőlem valamilyen érzést. Egyelőre ezek nem túl vidám témák, de valahogy a fájdalmasabb történések inspirálóbbak, ezekről szeretek írni, énekelni, és ilyen dalokat szeretek hallgatni is. Majd, ha történik valami vidám dolog, megírom azt is.”

Legújabb „Sajnálom” című klipjében arról énekel, hogy sokszor nem figyelünk eléggé a másikra, nem vesszük észre, hogy mennyire boldogtalan, meggyötört a szívünkhöz közel álló ember. „Arról, hogy milyen érzés az, amikor utólag jut eszünkbe, hogy mennyi mindent nem mondtunk el annak, akit szeretünk. Amikor már nincs velünk, amikor már késő, akkor emésztenek fel ezek a gondolatok, hogy bárcsak elmondhattam volna. A következő lépés az elengedés lehetne. Számomra ugyanakkor vannak olyan emberi kapcsolatok, olyan érzések, amiket nem tudok elengedni, de lehet, hogy nem is kell.” – meséli az énekes.

Lucával többek között Bye Alex és a Slepp 10 éves jubileumi évzáró turnéján találkozhatunk, amelynek minden állomásán ő fogja felvezetni a hangulatot. A turné budapesti koncertje az Akváriumban lesz december 23-án.