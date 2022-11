„Berni nem gondolta szerintem, hogy meg is nyerheti ezt a műsort, amikor pár hónapja elment egy meghallgatásra a tv stáb elé. Én viszont éreztem már a válogatók alatt, hogy meg kell fejtenem ezt a lányt” – számolt be közösségi oldalán ByeAlex. „Viszont most következetesen máshogy akartam játszani a játékot. Sokkal többet válogattam Berni eszköztárából a fegyverek közül, mint sem, hogy hirtelen saját dalokkal és egyéb olyan ötletekkel bombázzam őt, ami szerintem nem lett volna hiteles. Azt mondtam neki: Figyelj, ezt meg kellene nyernünk, hogy azzal sok időt, lehetőségeket, és pénzt kaphass a fejlődéshez! Igen, én alap vagyok így is úgy is, de azt szeretném, hogy győzzünk. Végig hallgatott és figyelt rám. Sokszor azt gondoltam, hogy a gondolkodását illetően olyan, mint én, csak lányban. Megköszönném rengeteg embernek a stábban, hogy négyszer győztes mentor vagyok… Most főleg Berninek és nektek köszönöm… Szinte meg sem érdemlem én ezt a sok jót…”