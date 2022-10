Ekkor megkereste őt Nótár Mary, hogy segítsen neki. A sors azonban kiszámíthatatlan, egy váratlan fordulat miatt, (az egyik élő showba került versenyző balesetet szenvedett), így Dani visszakerült a legjobbak közé. Nótár Mary azonban ekkor sem hagyta cserben, ezután is segíti a tehetséges fiút. Közreműködésével hétfőn meg is jelent Dani első dala, és a közös daluk is debütál hamarosan.

Az új dal, a Talán pedig máris a felkapottak között szerepel a Youtube lejátszási listájában, erről Mary is beszámolt az Instagram oldalán.

Itt pedig meg is hallgatható a Talán: