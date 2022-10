Mint ismert, Rubint Réka és táncpartnere, Andrei Mangra esett ki az első élő adásban a Dancing with the Stars műsorában. Így nem volt lehetőségük már a további, gyakorolt táncokat, így a második adásra tervezett rumbát sem bemutatni. Réka most arról tájékoztatta a követőit, hogy ennek ellenére is bemutatják majd a táncot.

„Van egy tánc … egy különleges történettel és a történethez illő koreográfiával… A belső ERŐM, amit @andreimangra jelenít meg a táncban és én, aki bár sokszor voltam padlón, de mindig felálltam… ezt a Rumbát nem volt lehetőségünk most megmutatni Nektek a Dancing with the Stars-ban, de 2023.január végén az Alakreform Bálon láthatjátok majd.

Mert amikor a szeretet, a tánc szeretete és energiája utat tör magának, azt semmilyen körülmény nem tudja megállítani…

Fogok nektek mesélni, mert megérkeztek a válaszok, hogy mi, miért történt, csak figyelnem kellett a belső hangomra és a jelekre… nincs még itt az ideje, de ígérem, hogy meg fogom veletek osztani, mert ha egyetlen embernek sikerül ezzel a felismeréssel segítenem, akkor már megérte.

Ezen a héten kényszerpihenőt tartottunk, de jövő héttől még nagyobb lendülettel folytatjuk, amit elkezdtünk.” - írta a bejegyzéséhez.