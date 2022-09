Nem semmi fotót posztolt magáról Rubint Réka az Instagram oldalán! A képpel azt harangozta be, hogy ismét rendez téli tábort, de bizony ezt a fotót látni kell!

Réka éppen a tengerparton terpeszt, és a tengervíz nyaldossa a testét, amelynek a helyében – valljuk be – sokan lennénk.

Kapott is a kedvelések mellé dicsérő szavakat is bőven. A fotó alatt Andrei Mangra is posztolt, aki a táncpartnere lesz Rékának a Dancing with the Stars harmadik évadában, ő egyenesen Arielhez, a hableányhoz hasonlította.