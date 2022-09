Az egyik legaktívabb hazai celeb az Instagramon Vajna Tímea, azonban most négy hétig nem tett közzé friss bejegyzést. A posztcsendet megtörve egy önálló fotót és egy lapozható bejegyzést osztott meg, méghozzá New Yorkból, a Metropolitan Múzeumból. A sorozatban a városból és a múzeumból is vannak fotók, de persze Timi is szerepel rajtuk.

A rajongók nagy része most is elhalmozta dicséretekkel, hogy milyen szép és csinos, azonban többen aggódásuknak is hangot adtak, hogy talán túlságosan is le vagy fogyva.

Neked mi a véleményed, valóban túlfogyta magát Timi?