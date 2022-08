„Tudom, hogy nem tetszik, hogy bennem van igazságérzet. Én ezt hoztam otthonról. Nekem ezt mutatta az anyám, hogyha befogom a pofám, megerőszakol a világ. De egyben biztos vagyok, akikkel ott álltam a téren, azok egytől egyig tudják azt, hogy most miről beszélek. Úgyhogy nekik szól a dal, ők tudják mi a dolguk. Bolyok Központ Újváros tér, éljen a mi blokkunk!” – ez csupán egyetlen idézet azokból a dalokból, amelyekben Majka Ózdra, a szülővárosára utal.

Az ózdiak számára pedig mindig különleges alkalom, amikor a város egyik legismertebb embere hazalátogat. Nem csupán a barátokhoz és a rokonokhoz, hanem a nagyközönség elé is. Most a Yettel Stage jóvoltából erre is lehetőség nyílt. A telekommunikációs cég ugyanis exkluzív Majka koncertet szervezett a régi vasgyárban található füves területre.

Limitált létszám

Egy ilyen eseményre ezrek érkeztek volna, de ezúttal hatszáz vendéget fogadtak, mégpedig azokat, akik két lépcsőben online regisztráltak az eseményre. Természetesen ennek is megvolt az oka.

– Megkockáztatom, hogy tízszer ennyien is eljöttek volna, de azt akartuk, hogy aki ide bejut, az nagyon különleges shownak legyen a részese – árulta el Dolezsai Gergely, a Yettel márka-, és marketing kommunikációs igazgatója. – Éppen ezért a leggyorsabban reagálók és leginkább elkötelezett rajongók jutottak be az eseményre. Annyit elárulhatok, hogy a fantasztikus hangulatú estéből készítünk videós tartalmat is, amit mindenkihez igyekszünk majd eljuttatni. A Yettel Stage-nek az a koncepciója, hogy a már befutott, országosan ismert művész felkarol egy fiatal tehetséget. Nem feltétlen olyanról beszélünk, aki ma kezdte a pályáját. Legyen egy-két lemeze, jó dalai, ám még nem mondhatja el magáról, hogy befutott sztár. Ennek a három állomásból álló vidéki sorozatnak érkeztük az ózdi programjához, ahol Majka javaslatára Perrin is szórakoztatta a publikumot.

Klippet forgatott

Perrin zenéje a ’90-es évek soul-jazz világába repítette a hallgatókat egy órán keresztül. A fiatal tehetség azonban az egész napját Ózdon töltötte, hiszen ezt a jeles alkalmat egy videóklipp forgatással is megtoldotta.

– Életünkben először jártunk Ózdon, egész nap a városban forgattunk, nagyon különleges helyszínekre jutottunk el és rengeteg emberrel találkoztunk – sorolta az élményeit az előadó. – Az új videóanyag elkészült, amelyet a Digitális Erőműben és a település több pontján rögzítettünk. Az pedig fantasztikus élmény volt, hogy Majka minket javasolt, a szülővárosában felkonferált és szórakoztathattuk az ózdiakat. A kapcsolatunk egyébként úgy kezdődött, hogy a Budapest Parkban lehettünk az előzenekara, de nagyon bízom benne, hogy ennek a munkának lesz még folytatása. Mi ugyanis nagyon élvezzük.

Erős nosztalgia

Majka ezen az estén összekötötte a jót a még jobbal. Néhány órát visszarepült az időben, amikor átgurult a városon, nosztalgikus élmények fogták el. Rengeteg baráttal, ismerőssel találkozott, újra előjöttek benne azok a ’90-es évek… Amikor mindenki táncolt.

– Olyanok is eljöttek a bulira, akikkel annak idején együtt szórakoztam, vagy a szüleivel buliztam a Rioban. Nagyszerű dolgok ezek, mert mindig büszke voltam arra, hogy Ózdon nőttem fel, ebből a városból származom – szögezte le Majoros Péter, Majka. – Érdekes helyzet, mert 21 évet nem fejelt el az ember, viszont már ugyanennyi idő eltelt, mióta elköltöztem. Természetesen minden megváltozott, de fantasztikus érzés, hogy rengeteg barátom megmaradt abból az időből, és hogy mind a mai napig ilyen szeretettel fogadnak. Ezúttal a regisztráció miatt nem lehettünk több ezren, mégis forró volt a hangulat. Remek buli volt, és köszönöm a Yettelnek, hogy lehetővé tette az ózdi fellépésemet.