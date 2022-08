Ha csak egy rövid időre is, de Majka hazatért. A jelenkor legismertebb ózdi embere rokonok, barátok, régi ismerősök előtt adott koncertet az egykori törzsgyár területén. A Yettel által szervezett eseményre regisztrációs jeggyel, korlátozott számban lehetett bejutni, de így is hatszázan szórakoztak a koncerten. A buli előtt, alatt és után természetesen lehetett nosztalgiázni, hiszen most már a népszerű előadó is abba a korba lépett, amikor van mire visszaemlékezni. Nem csupán az elmúlt két évtized zajos sikerére, hanem az azt megelőző ózdi évekre is.

Megbecsült múlt

– Két évtizedet éltem Ózdon, ezt az időszakot természetesen nem lehet és nem is akarom elfelejteni – fogalmazott a koncert előtt Majoros Péter, Majka. – Az viszont tény, hogy már ugyanennyi idő eltelt azóta, hogy elhagytam a várost. Annak viszont nagyon örülök, hogy a rokoni és a baráti kapcsolataim közül sok megmaradt azokból az időkből. Amikor máshol lépünk fel, akkor sokszor találkozok régi ismerősökkel, ezért nagyon örülök, hogy a Yettel jóvoltából most én térhettem haza. Előzetesen úgy terveztem, hogy több időt is Ózdon töltök, de sajnos másképp alakult a napom, így csak néhány órával a buli előtt érkezhettem haza. Jó volt ismét végiggurulni a városközponton, ilyenkor mindig minden eszembe jut, ami az életem első húsz évében történt. Sok olyan dolog történt, amiről nem is szabad beszélni. Nagyon szép éveket töltöttem Meggyesen, ahol anyáék, a Kisamerika soron, ahol mamáék laktak, az Újváros téren is rengeteg időt töltöttem, ezek a városrészek mind a mai napig nagyon sokat jelentenek nekem. Amikor visszajövök, olykor olyan érzésem támad, mintha el sem mentem volna.

Talán akkor még Majka sem gondolta, hogy 2022-ben a Forbes magazin a legértékesebb hazai celebnek választja. Ezzel kapcsolatban is róla szóltak a hírek az elmúlt hetekben, amit így utólag visszagondolva egyáltalán nem bánt.

– Akkoriban történt egy érdekesség. A család épp nyaralni volt, és a bankkártyájukkal akadt egy kis nehézség, ezért itthonról én fizettem ki a számlát. Ezután DJ Geryssonnal bementünk az egyik boltba vásárolni, és nekem is elfogyott a pénzem. Nyilván megoldottuk a helyzetet, de ez egy nappal azelőtt történt, hogy a Forbes nyilvánosságra hozta a listáját. Az eladók a boltban sikítozhattak rajtam, de nem az a lényeg, hogy hányadik vagy. Ha egy ilyen körben szerepelsz, az viszont már jó. Örültem neki.

Mozgalmas és fárasztó

A tavasztól őszig tartó időszak egyébként rendkívül mozgalmas és értelemszerűen fárasztó is Majkának, valamint az egész zenekarnak. Az országjárás heti három-négy fellépéssel jár, de többször a határokon túli magyar területekre is meghívják őket. A sorból persze mindig kiemelkednek azok a helyszínek, amelyeken a legtöbb rajongó gyűlhet össze. Ide tartozik a Volt Fesztivál és a Budapest Park is, ahol legközelebb most pénteken telt ház előtt lép fel Majka és a zenekara.

– Jól érzem magam a bőrömben, de ezekben a hónapokban nagyon el lehet fáradni – tette hozzá Majoros Péter. – Időnként jó lenne egy hétig semmit nem csinálni, csak pihenni, de a fesztiválszezon nem erről szól. Áprilistól szeptember végéig megnyomjuk a dolgokat, utána pedig jön egy olyan néhány hónap, amiben sokkal több a lazább rész. Ezt most már nagyon kívánom, pedig még csak augusztus végéhez közeledünk. Ősszel, télen jöhet el az alkotás ideje, mert nekem is fontos, hogy olyan dolgok szülessenek, ami jó, ami tetszik a közönségnek. A sok buli mellett erre nincs idő, de szerencsére rengeteg olyan dalunk van, amivel egy kétórás műsort jó színvonalon meg lehet tölteni.

Nyolc dal a fiókban

Majka nem egy „nagylemezkiadó” típus, a jelenkorban egyébként is kezdenek már kikopni a klasszikus adathordozók. Az ózdi előadó úgy gondolja, hogy nem kell feltétlenül havonta kijönni újabb és újabb szerzeményekkel.

– A Covid óta nyolc olyan dalunk született, ami a megjelenésre vár. Másokkal szemben úgy gondolom, hogy évente két-három produkció elég, de azt a tőlünk elvárható minőségben kell megjelentetni. A dalok bulit szülnek, abból pedig tényleg tele vagyunk. Boldog vagyok, hogy a koncerteken aktív a közönség, szeretik a zenénket, ettől több nekem nem is kell. Presser Pici bácsi mondta nekem, hogy ha minden hatodik dalom sikeres, akkor életem végéig topon tudok maradni. Az alkotásnál egyébként sem lehet szempont, hogy állandóan slágert kelljen gyártani. Egyébként is nehéz megmondani, melyikből lesz az, és melyikből nem. Bár szondázzuk ezeket a dolgokat, mégis a közönség reakciójából derül majd ki. Voltunk úgy, hogy egy számot nagy durranásnak gondoltunk, és közel sem lett az, és természetesen az elmúlt húsz évben előfordult fordítva is.

A sláger születése sok mindenen múlik. Az emberek hangulatától, az időponttól, télen nem érdemes nyári dallal kijönni, nyáron pedig nem jól fogadják a komoly vagy komor témájú számokat. Majoros Péternek és az Őknek ezeket a szempontokat is figyelembe kell venniük, amikor megszületik egy újdonság, vagy éppen összeállítják a koncertprogramot.

– Az embereknek olyan dalok kellenek, amiket holnap és holnapután is énekelnek. Eszükbe jut a refrén, dúdolják az utcán – mondta Majka. – Nagyon nagy slágereket azonban nehéz minden évben írni. Talán nem is tudok világviszonylatban olyan előadókat mondani, akik erre képesek. Időszakonként igen, de évtizedeken keresztül ez szinte lehetetlen. Természetesen törekszünk rá, mindamellett, hogy megbecsüljük a múltban beérett gyümölcseinket. Az emberek zenei ízlésvilága, a környezet, az intenzitás, az éhségük folyamatosan változik, amire nekünk is reagálni kell.

(A borítóképen: Majka rengeteg koncertet ad ezekben a hónapokban | Fotó: ME)