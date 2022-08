A rajongók még ki sem örömködték magukat Vajna Tímea nyárbúcsúztató képein és máris egy új sorozattal jelentkezett Insta oldalán a celeb. Ezúttal a földön fekve készültek a fotók egy vadító fekete ruhában, amely sokat enged láttatni Timi domborulataiból.

Ha pedig valaki éppen azon morfondírozik a képek láttán, hogy szívesen odaállna a földön fekvő Timi fölé, hogy más perspektívából is megnézhesse az outfittjét, azt megnyugtatjuk: a lapozható képsorozat végén egy videót is találni, amelyben ezt az érzést is átélhetjük…

A képsorozat különlegessége, hogy fekete-fehér fotókat is csempészet közéjük Timi, és fontos szerepet kap rajtuk Szimba, a cica is.