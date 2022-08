Az Instagramon posztolt Majka arról, hogy az Újpest labdarúgója lett a kisfia. „Marci ma aláírt, és az Újpest labdarúgója lett” – írta a büszke apa, lila szívekkel megspékelve. A fotón Marci éppen a szerződését írja alá lila mezben édesapja mellett.

A majd harmincezer kedvelést kapó bejegyzéshez hozzászólások is érkeztek bőven, sokan gratuláltak, és kívántak jót a rappernek és gyermekének, ahogy azt is sokan kiszúrták, hogy Marci balkezes. Akadt azonban olyan is, aki megjegyezte, hogy inkább más csapat mezében látná szívesen a fiút.