Néhány napja számoltunk be arról, hogy Majka és Tilla az ózdi tűzoltóságra látogatott. Most az is kiderül, miért. Íme a videó:

Jó ügy mellé állt Majka és Tilla

A tűzgyújtási tilalom betartására hívták fel a figyelmet. Ha bármi baj van, hívjátok a tűzoltókat a 112-es számon!