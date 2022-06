Nótár Mary énekesnő számára nincs pihenés a nyáron, de egy cuki kutyás fotóra mindig van idő.

Rubint Réka edző és üzletasszony férjével ünnepelt a héten. Sok boldogságot kívánunk!

Vajna Tímea influencer New York-ban mulatja az időt.

ByeAlex énekesnek nagyon fut a szekér. Új dala már 1 millió megtekintésnél jár. Te hallottad már?

Veréb Tamás színész, énekes nagy munkában van. Íme a Baradlay tesók!

Deniz rapper, énekes, dalszövegíró hazatért a nyaralásból, és azonnal belevetette magát a kemény munkába.

A Paddy and the Rats zenekar tagjai is gőzerővel a munkára koncentrálnak - a maguk módján.