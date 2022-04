Majka, ózdi rapper nagyon édes képeket posztolt fiairól egyenesen Barcelonából.

Deniz rapper, énekes, dalszövegíró Orsovai Renivel készül egy nagy durranásra! Hamarosan!

Bye Alex énekes a kanapéről posztolt pikáns mozdulatokat.

Nótár Mary énekesnő és Pixa közös dalon dolgozik. Íme egy kis előzetes!

A Paddy and the Rats zenekar szintén új klipen dolgozik, tőlük is hoztunk egy kis előzetest!

Szakács Gergő - Nincsen út című dala április 7-én debütált a Youtube-on, pörgesd a dalt!

"Amerre mennék nincsen út, és nincs látóhatár

arra nem járt senki még, ott nincs aki rám talál

Csak a göncölt hajtanám, amerre mennék nincsen út

nincs a térképen sehol, arra mennék innen úgy

amerre nincsen út!"

Aranyosi Péter humorista Dombóvári Istvánnal posztolt egyenesen New York-ból.

"Képzeld el a la Guardia belföldi reptéren vagyunk és odajött hozzánk egy szőke lány, aki itt dolgozik fél éve, hogy mennyire szeret bennünket és a repülőn intézett nekünk nagyobb lábhelyet, durván kicsi ez a világ!"

Mikó Fanni modell egyszerűen gyönyörű!

Vajna Timi influencer a Machu Picchuról jelentkezett be egy pimaszul rövid szoknyában!

Rubint Réka edző és üzletasszony megmutatta, amije van ebben a szettben!