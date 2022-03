Pál Dénes miskolci énekes ritkán oszt meg képet családjáról. Most mégis kivételt tett. Olyan szépen együtt, ugye?

Az ózdi rapper, Majka számára most a munka van középpontban.

Bye Alex és kedvese Tenerifén pihennek. Micsoda romantika!

Nótár Mary énekesnő az edzőteremből posztolt képet. Csodálatos az alakja!

Juhász Marci énekes Miskolcon lépett fel a hétvégén.

Mint megírtuk, a Paddy And The Rats zenekar az After the rain című dallal búcsúzik Babicsek “Bernie” Bernáttól. A klip nagyon szívbemarkoló!

Mikó Fanni modell újabb káprázatos képekkel örvendeztette meg rajongóit.

Rubint Réka edző és üzletasszony legkisebb szerelmével töltötte a szabadidejét.