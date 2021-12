Amikor a díjátadón elhangzott méltatásban meghallotta azt a mondatot, amelyet tőle idéztek, és szülővárosáról, Ózdról szól, elmosolyodott. Élete felét ott töltötte. Most 42 éves, és 21 évesen jött el onnan – emlékeztetett rá Majka. Az ember a mentalitását, az értékeit, az élethez való hozzáállását ott tanulja meg, ahol gyermekkorában és fiatalon él. Mindent ott tanult meg és onnan hozott. Az első 21 év nagyon fontos része volt az életének, és mindig is olyan hangos „tráknak” tartotta magát, mint amilyennek jellemzik néha a borsodiakat – fogalmazott. Fontos az, hogy az ember honnan jött, de ezt a mondatot közhelyesnek és nem feltétlenül igaznak gondolja. Inkább azt szeretné hangsúlyozni, hogy senki ne felejtse el azokat az értékeket, amelyeket gyermekkorában megtanult, és később, esetleg egy másfajta életben kamatoztassa. Erre példa az ő második 21 éve, amelyet már a nyilvánosság előtt, a médiában és különböző színpadokon előadóként élt. Ezt pedig mindenféle fórumon, mindig hangoztatja is.