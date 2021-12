Fábián Evelin, Kocsis Korinna és Harsányi Levente is ott lesz a felkészítőtáborban

Evelin a Tündérszépek 2020 versenyén a zsűri munkáját is segíti, és a felkészítőtáborba is ellátogat. Még nem tudja, mivel biztatja a lányokat, de azon lesz, hogy mindenben segítsen nekik. Kocsis Korinna szintén hasznos tanácsokkal látja majd el a versenyzőket, néhányat már most megosztott velünk. Harsányi Levente a finálé műsorvezetője lesz, de a felkészítőtábort is alig várja. Sőt ha tehetné, ő is megmérettetné magát a legszebbek között.