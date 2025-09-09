Bognár György a portugálok elleni meccs előtt szállt bele Marco Rossiba

Hírfolyamot indítunk a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőről, amelyben megtalálhatók a meccs a előtti legfontosabb hírek, érdekességek. A mérkőzés alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Bognár György élesen támadta Marco Rossit a portugálok elleni meccs előtt

Az Origo írta meg, hogy Bognár György ezúttal sem fogta vissza magát, és nyíltan bírálta Marco Rossit.

Az Írország elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott 2−0-s előnyről végül 2−2-es döntetlent játszott, amit Bognár szerint a szövetségi kapitány rossz cseréi, például Varga Barnabás lecserélése, és a feladott támadójáték eredményezett. Szakértők szerint az időzítés miatt a kritikák „jól időzített bomba” a média hullámain.

Bognár György kiakadásának okáról ITT olvashat részletesen.

Ilyen mezben lépnek pályára Szoboszlaiék a portugálok ellen

Szoboszlaiék ezúttal teljesen fehér szerelésben veszik fel a harcot Cristiano Ronaldóékkal.

A mérkőzés 20.45-kor kezdődik, az Origón folyamatosan frissülő szöveges élő tudósítás formájában követhetik az eseményeket.

Diogo Jota emléke előtt tiszteleg a a magyar tábor

A első hazai mérkőzés előtt a legnagyobb magyar szurkolói tábor, a Carpathian Brigade közleményt adott ki, amelyben leírta, hogy a nyáron elhunyt portugál testvérpárra, Diogo Jotára és André Silvára is szeretnének megemlékezni − tudta meg a Magyar Nemzet.

A Liverpool szurkolói az autóbaleset áldozatául esett Diogo Jotát, a Liverpool portugál válogatott játékosát ábrázoló transzparenst tartanak a magasba az angol labdarúgó Szuperkupáért játszott Crystal Palace - Liverpool döntő mérkőzésen

Fotó: Tolga Akmen / Forrás: MTI/EPA

A Carpathian Brigade azt írja, hogy „a mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását.”

A válogatott meccse azonban amiatt is különleges lesz, mert a szurkolói tábor egy hatalmas koreográfiával készül, erről a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.