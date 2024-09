Nagy kihívás előtt áll 25 perce

Szilágyi Áron: szerettem volna a kisfiammal labdázni, és vívóként is van még feladatom

Bár nem tudta harmadszor is megvédeni egyéni bajnoki címét a párizsi olimpián a háromszoros ötkarikás győztes Szilágyi Áron, ám a kardcsapat tagjaként így is ezüstéremmel térhetett haza a játékokról. Az ott jelentkező sérülése miatt megoperálták a kardvívót, aki mint elmondta, pályafutása legnagyobb kihívása előtt áll, és még elég erőt érez magában, hogy a következő években vívóként továbbra is helytálljon a páston.

Szilágyi Áron azt mondta, hogy élete legnagyobb kihívása előtt áll Forrás: MW Fotó: Csudai Sándor

A magyar férfi kardcsapat Olaszország elleni olimpiai negyeddöntőjében, majd később az elődöntőben, illetve a Dél-Korea ellen elveszített fináléban is jól látható volt, hogy valami nincs rendben Szilágyi Áronnal – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A klasszis sportoló később elárulta, hogy több éve krónikus gyulladással küzd az Achilles-ín csontos tapadásánál, ami a legrosszabb pillanatban lobbant be az olimpián. Nagy kihívás előtt áll Az olimpia lezajlott, a kardcsapat ezüstérmet nyert, Szilágyi Áron pedig szerdán egy kórházi ágyon készült képpel illusztrált Facebook-posztot közölt az állapotával kapcsolatban – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Szerencsére a felfokozott lelkiállapot, az adrenalin és a fókuszáltság nem engedte, hogy a fájdalom hátráltasson a páston, de egyértelművé tette, hogy erre a problémára hosszú távon megoldást kell találni. Specialistákkal egyeztetve a műtéti beavatkozás mellett döntöttünk – közölte Szilágyi Áron. Az operációt kedden elvégezték a Budai Egészségközpontban. A Vasas 34 éves versenyzője kitért a folytatásra is – írta meg az Origo. A rehabilitációt kétszeresen ösztönözve kezdem meg. Egyrészt szeretnék a kisfiammal minél hamarabb szabadon rohangálni a játszótéren, labdázni a kertben vagy bringázni a parkban, másrészt úgy érzem, a páston, vívóként is van még feladatom a következő években. A megfelelő állapot visszanyerése biztosan az egyik legnagyobb kihívás lesz a pályafutásomban, de érzek erőt ennek a harcnak a megvívásához – írta posztjában a háromszoros olimpiai bajnok magyar sportoló.

