A nőknél a favoritok közül India 3,5 pontot gyűjtve verte Franciaországot, Kína pedig "lesöpörte" Angliát, ugyanakkor a címvédő Ukrajna meglepetésre döntetlent játszott Törökországgal.

A magyarok férfi és női B csapata egyaránt 3-1-re nyert Japán, illetve Portugália ellen, ugyanakkor az U25-ös együttesek közül a férfiak meglepetésre kikaptak Indonéziától, a nők pedig nem bírtak Wales legjobbjaival.

A nyílt szekcióban nyolc, a nőknél hét csapat maradt, amely a maximális nyolc pontot gyűjtötte be, köztük van a kilencedikként kiemelt magyar férfi A válogatott is, amely az újabb meglepetéseknek köszönhetően még vasárnap is lejjebb rangsorolt riválissal találkozik majd. A legjobb női és a két B csapat egyaránt hat, míg a női U25-ös együttes öt, a férfi U25-ös négy ponttal várja a folytatást.

A 45. sakkolimpia vasárnap 15 órától az ötödik fordulóval folytatódik. A svájci rendszerű, 11 fordulós viadal jövő vasárnap zárul, az egyetlen szabadnap kedden lesz.

Eredmények, 4. forduló:

férfiak:

Magyarország-Olaszország 2,5-1,5

Rapport Richárd (2715 Élő-pont)-Daniele Vocaturo (2600) 1-0

Lorenzo Lodici (2556)-Lékó Péter (2666) 1-0

Szjugirov Szanan (2644)-Francesco Sonis (2554) 1-0

Sabino Brunello (2511)-Gledura Benjamin (2628) döntetlen

Magyarország B-Japán 3-1