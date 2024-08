Még nem lefutott a párharc

A két héttel ezelőtti kudarc óta tehát három meccsen hét gólt szerzett a legutóbb bajnoki ezüstérmes Paks, amelynek az utóbbi években erőssége volt a hatékony támadójáték, s ezt most is bizonyítja. Az elmúlt öt évben kétszer is az Európa-liga csoportkörében szereplő Larnaca otthonában viszont a biztos védekezés eredményezhet továbbjutást, amire van is esély az első felvonáson mutatott szervezett futballal.

– Kétségtelenül jól sikerült számunkra az első mérkőzés, de továbbra is azt mondom, nem lefutott a párharc. Csalódottak lennénk ugyanakkor, ha háromgólos előnyből nem jutnánk tovább, azt azonban látni kell, ellenfelünk nagyon jó játékerőt képvisel – fogalmazott a paksiak vezetőedzője , Bognár György.

– A Larnaca játékosai nagyon labda biztosak, így nehéz mérkőzés vár ránk csütörtök este. Biztos azonnal nyomás alá akarnak majd helyezni bennünket. Szélső védőik bátran feljönnek, amire nekünk megfelelő megoldásokat kell majd találnunk – nyilatkozta a magyar edző.

– Ami az európai szereplésünket illeti, sokat „segített” az első meccsünkön kapott négy gól, ami helyrerázott bennünket. Akkor még nem voltunk játékban, egyébként a múlt héten hasonló problémát láttam az AEK-nál is. Éles meccsre számítok tehát, amin rendkívül sokat jelentene, ha legalább egy gólt szerezni tudnánk – zárta gondolatait Bognár György, akinek együttese az előző hétvégén a magyar bajnokságban is megkezdte szereplését, 2-2-re végzett a Diósgyőr vendégeként. Az biztos, hogy a 2021-ben gólkirály támadóra, Hahn Jánosra nem számíthat Bognár, hiszen a támadóra több hónapos kihagyás vár, így nem lehet ott a mai visszavágón – olvasható az Origón.