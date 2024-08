A Puskás Akadémia csak egy soványka egygólos előnyt szerzett a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában lejátszott első mérkőzés után az az örmény Ararat otthonában. A Fehérvár FC viszont ennél is rosszabbul járt, és hátrányba került a ciprusi Omonia Nicosia vendégeként. A Puskás vezetőedzője, Hornyák Zsolt szerint még nem dőlt el semmi. A fehérváriak trénere, Pető Tamás a vereség ellenére is büszke játékosaira.

A Puskás Akadémia eredetileg a Konferencia-liga második körében is szerepelt volna, azonban kisorsolt ellenfele, az ukrán Dnyipro-1 időközben csődbe ment. Ezek után a párharcból mérkőzések nélkül jutott tovább a magyar csapat, ugyanis az UEFA mindkét találkozót 3-0-s eredménnyel a javára ítélte. Az örmény Ararat ellen kezdett idegenben Hornyák Zsolt együttese – írta meg korábban az Origó.

Szerénynek kell maradni

A pályán sokáig kiegyenlített csata zajlott, ám az utolsó percekben egy végletekig kijátszott támadás után vezetést szerzett a felcsúti csapat. A 89. percben Jonathan Levi teljesen üresen kapta meg a labdát a bal szélen, majd középre passzolt, ahol a szintén üresen érkező Soisalo könnyedén a kapuba helyezett. A lefújás után a felcsútiak edzője, Hornyák Zsolt szerint még közel sem dőlt el a továbbjutás.

– Már az első perctől érezhető volt, hogy minőségi játékosok alkotják az Ararat keretét, és a második félidőben még erősíteni is tudtak, mikor olyan cserék érkeztek a pályára, mint például Jonathan Duarte. Nehéz mérkőzés volt, a szünet után az ellenfélnek sikerült nyomás alá helyeznie a védelmünket, de jól álltuk a sarat – kezdte mondandóját a magyar edző.

– Aztán beküldtük Artem Favorovot és Jonathan Levit, akiknek köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált a középpályánk. A kontratámadásokra alapoztunk, és Jakov Puljic is remekül szállt be a játékba, aminek köszönhetően a hajrában Mikael Soisalo meg is tudta szerezni a győzelmet érő találatot – mondta el a Puskás vezetőedzője, Hornyák Zsolt, aki óvatosan fogalmazott a visszavágó előtt.

– Szerénynek kell maradnunk, hiszen az 1-0-s siker nem számít megnyugtató előnynek. Hazai pályán úgy kell kiállnunk az Ararat ellen, mintha újra 0-0-ról indulna a párharc – zárta gondolatait a Puskás edzője. A Puskás Akadémia soványka győzelmével így is nagy lépést tett a továbbjutás felé, siker esetén pedig a főtáblára kerülésért sorra kerülő negyedik selejtezőkörben az előző két kiírás olasz döntőse, a Fiorentina várhat rá. A másik magyar